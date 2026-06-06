Lo Spazio come eccellenza del Made in Italy: al Mimit la conferenza stampa sulle nuove strategie aerospaziali

L’appuntamento è fissato per martedì 9 giugno alle ore 10:00, momento in cui i riflettori si accenderanno su uno dei comparti più strategici e tecnologicamente avanzati del nostro Paese. Presso la storica cornice di Palazzo Piacentini, avrà infatti luogo la conferenza stampa dal titolo “Spazio, eccellenza del Made in Italy“. L’evento è promosso dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) in stretta collaborazione con l’intergruppo parlamentare sulla Space Economy, e rappresenta un momento di fondamentale importanza per fare il punto su un settore che unisce innovazione scientifica e competitività industriale.

I protagonisti dell’evento e il ruolo delle istituzioni

L’incontro vedrà la partecipazione di figure chiave per la definizione delle strategie nazionali nel settore extra-atmosferico. È previsto infatti l’intervento di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy nonché autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, che sarà affiancato da Andrea Mascaretti, presidente dell’intergruppo parlamentare. La presenza di queste cariche istituzionali sottolinea la centralità che l’esecutivo attribuisce alle dinamiche della nuova economia dello spazio, considerata una solida realtà del presente economico italiano e un pilastro per lo sviluppo industriale futuro.

Il bilancio delle politiche spaziali e le sfide future

Nel corso del confronto con gli organi di informazione verranno illustrati nel dettaglio i principali risultati ottenuti dall’inizio della legislatura nell’ambito delle politiche spaziali. Il Ministero traccerà un bilancio delle azioni concrete messe in campo per sostenere le imprese e i centri di ricerca, delineando al contempo il ricco programma di iniziative che verranno promosse nei prossimi mesi. Questa programmazione futura vedrà il coinvolgimento diretto e sinergico dei distretti aerospaziali italiani, nodi territoriali fondamentali in cui si concentrano le competenze manifatturiere e tecnologiche d’avanguardia.

L’Italia nel ruolo di leader globale dell’aerospazio

L’obiettivo profondo della conferenza è anche quello di dare il giusto risalto alla tradizione, alla forza progettuale e alla visione a lungo termine del settore aerospaziale italiano. L’Italia si conferma a tutti gli effetti un leader globale della filiera, capace di esprimere al meglio il concetto di Made in Italy applicato all’alta tecnologia, esportando non solo componenti ma veri e propri standard di eccellenza ingegneristica. Attraverso la cooperazione tra istituzioni e distretti industriali, il Paese rinnova così la sua ambizione di guidare l’evoluzione commerciale e scientifica dello spazio profondo.