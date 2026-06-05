Lo spettacolo della “Lupa di mare”: l’eccezionale nebbia da avvezione che sta avvolgendo lo Stretto di Messina | GALLERY

Questa mattina lo Stretto di Messina offre uno spettacolo meteorologico straordinario e di rara bellezza scientifica. La lupa di mare, una fitta e impenetrabile nebbia da avvezione, sta risalendo le coste di Reggio Calabria e della Sicilia, riducendo drasticamente la visibilità ma regalando un’atmosfera sospesa nel tempo. Dal punto di vista prettamente accademico, non ci troviamo di fronte a una comune nebbia radiativa — tipica delle pianure interne durante le inversioni termiche notturne invernali — bensì a un fenomeno squisitamente marittimo legato a precisi dinamismi fisici e fluidodinamici. La configurazione sinottica odierna vede lo scorrimento di una massa d’aria calda e umida sopra una superficie marina sensibilmente più fredda, un processo che innesca una rapida condensazione negli strati atmosferici più bassi, a diretto contatto con la superficie idrica.

L’anomalia del 5 giugno: perché la primavera fredda ha ritardato il fenomeno

La peculiarità dell’evento odierno risiede principalmente nella sua insolita collocazione temporale. Solitamente, la lupa di mare fa la sua comparsa nello Stretto tra i mesi di aprile e maggio, quando i primi richiami caldi subtropicali incontrano un mare che ha accumulato il picco del freddo invernale. Quest’anno, tuttavia, la totale assenza del fenomeno nei mesi scorsi è legata a una stagione primaverile eccezionalmente fredda, instabile e perturbata, che ha prolungato le condizioni termiche invernali fino alle scorse settimane. Questa anomalia climatica ha mantenuto la temperatura superficiale dell’acqua dello Stretto insolitamente bassa. Di conseguenza, il primo vero picco di avvezione calda in quota registrato in queste ore ha generato un gradiente termico verticale talmente esasperato da innescare la condensazione solo oggi, alle porte dell’estate astronomica, con una tempistica decisamente tardiva ma meteorologicamente eccezionale.

Inversione termica e saturazione: come si forma il “muro” bianco sul mare

Per comprendere appieno la genesi della lupa di mare, occorre analizzare l’interazione termodinamica microscopica tra l’interfaccia aria-acqua. L’aria calda in arrivo, satura di umidità evaporata dalle medie latitudini, subisce un brusco e immediato shock termico non appena entra in contatto con lo strato limite marino freddo. Questo drastico calo della temperatura spinge la massa d’aria a raggiungere rapidamente il suo punto di rugiada (dew point), ovvero la temperatura alla quale il vapore acqueo invisibile si trasforma in minuscole goccioline d’acqua liquide e sospese. A blindare questo strato di nubi basse interviene una marcata inversione termica anticiclonica: la presenza di uno strato d’aria più calda, densa e leggera in quota agisce come un vero e proprio coperchio invisibile, schiacciando la nebbia sul livello del mare e impedendone la dispersione verticale. Le nubi basse si trovano così costrette a strisciare lungo la superficie marina, risalendo progressivamente verso i litorali urbani.

Tra acustica e istituzioni: le sirene delle navi e la suggestiva cornice su Reggio Calabria

Oltre alla spettacolarità visiva, questo scenario sta determinando una situazione di forte allerta per il comparto dei trasporti marittimi a causa della visibilità ridotta a pochissimi metri. Il densissimo velo bianco è costantemente attraversato dal cupo e suggestivo rimbombo delle sirene delle navi, che risuonano senza sosta da una sponda all’altra. In un braccio di mare caratterizzato da un imponente traffico marittimo globale — dove si incrociano quotidianamente traghetti ed aliscafi pendolari, maestose navi da crociera, mega porta container e unità militari — l’uso dei segnali acustici è l’unico strumento normativo, complementare ai moderni radar, per indicare la propria posizione e scongiurare collisioni. Questo scenario quasi mitologico fa da cornice perfetta a una giornata memorabile per la città di Reggio Calabria. Proprio oggi, sul Lungomare Falcomatà avvolto dalla coltre bianca, si celebrano infatti i 212 anni della Festa dei Carabinieri, per la prima volta nella storia fuori da Roma. Un appuntamento di altissimo rilievo istituzionale che vede l’arrivo in città, tramite volo di Stato, del premier Giorgia Meloni e dei ministri Tajani, Crosetto e Calderone, i quali si sono trovati immersi in un quadro naturale unico, dove la solennità della Repubblica sposa la magia di un raro e affascinante capriccio della fisica atmosferica.