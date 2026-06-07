L’Unione Europea invia 100 tonnellate di aiuti umanitari per combattere l’epidemia di Ebola

Un ponte aereo umanitario dell’Unione Europea ha consegnato 100 tonnellate di aiuti di emergenza nella Repubblica Democratica del Congo orientale, colpita da una nuova epidemia di Ebola. La regione, difficile da raggiungere e segnata da decenni di conflitti armati, sta affrontando una situazione critica. Gli aiuti europei comprendono prevalentemente medicinali, tende e dispositivi di protezione, destinati a sostenere le strutture sanitarie locali nella risposta alla crisi. Il Commissario europeo per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib, è atterrato oggi all’aeroporto di Bunia, capoluogo della provincia di Ituri e centro logistico fondamentale per la gestione dell’emergenza sanitaria. “Garantire un accesso sicuro e senza ostacoli agli operatori umanitari e al personale sanitario, affinché possano raggiungere tutti coloro che necessitano di assistenza“, ha dichiarato Lahbib, sottolineando l’importanza della libertà di movimento per il personale sul campo.

La diffusione dell’epidemia e l’assenza di vaccini

La Repubblica Democratica del Congo ha ufficialmente dichiarato un’epidemia di febbre emorragica causata dal virus Bundibugyo lo scorso 15 maggio. Attualmente, non esiste un vaccino o una cura specifica per questa forma della malattia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha lanciato un allarme sanitario internazionale, sono stati confermati 452 casi, di cui 82 decessi. L’epicentro dell’epidemia si trova nella provincia orientale di Ituri, resa difficile da raggiungere a causa delle pessime condizioni stradali e dell’insicurezza alimentata da gruppi armati.

L’Unione Europea ha sottolineato che “il controllo di un’epidemia dipende più da sistemi sanitari solidi e da una risposta rapida che dall’idea di confini ermeticamente sigillati”, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo e coordinato più che di restrizioni fisiche.

Piano internazionale per contenere la crisi

Per contrastare la diffusione della malattia, l’OMS e l’Africa CDC hanno annunciato un piano da 518 milioni di dollari (circa 446 milioni di euro) destinato a combattere l’epidemia nei prossimi sei mesi. Il programma punta in particolare al rafforzamento della sorveglianza epidemiologica, dei test di laboratorio e delle misure di prevenzione delle infezioni, strumenti essenziali per contenere la trasmissione del virus.

L’Ebola, che si trasmette tramite contatto ravvicinato e fluidi corporei, ha provocato oltre 15.000 morti in Africa negli ultimi cinquant’anni, rendendo ogni nuovo focolaio una minaccia immediata per le comunità locali e per il sistema sanitario regionale.

Accesso e sicurezza come priorità

La consegna dei materiali di emergenza e l’arrivo del Commissario europeo a Bunia segnano un passo cruciale nella gestione dell’epidemia. L’accesso sicuro per gli operatori umanitari e per il personale medico è considerato essenziale per raggiungere le persone colpite in una zona dove conflitti e infrastrutture carenti complicano ogni intervento.

La combinazione di aiuti internazionali, sorveglianza sanitaria e risposta rapida rappresenta la strategia principale per contenere l’epidemia e prevenire una diffusione più ampia del virus Bundibugyo, rafforzando così la resilienza della popolazione e delle strutture sanitarie locali.