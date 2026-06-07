Malore fatale alla ‘Notte dei Giganti’: muore partecipante durante la camminata notturna a Peccioli

Una tragedia ha sconvolto la ‘Notte dei Giganti’, l’eco-corsa notturna che si è svolta sabato sera a Peccioli, in provincia di Pisa. Giuliano Pezzini, 61 anni, residente a Lido di Camaiore (Lucca), è morto dopo essere stato colto da un malore lungo il percorso della camminata non competitiva di 5 chilometri. L’evento, noto per la sua atmosfera suggestiva e la partecipazione di numerosi appassionati di sport all’aria aperta, si è trasformato in dramma nel giro di pochi minuti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è accasciato al suolo nei pressi della salita di San Lorenzo, in località Montecchio, mentre era insieme alla moglie. I presenti hanno subito avviato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi, cercando di salvare la vita di Pezzini. Nonostante l’immediato intervento, la situazione si è rivelata critica fin dall’inizio.

Il personale del 118 è arrivato rapidamente sul posto e ha proseguito per circa quaranta minuti con le procedure di rianimazione avanzata, ma ogni tentativo di salvare il partecipante colpito dal malore si è purtroppo rivelato vano.

Intervento delle forze dell’ordine e disposizioni della procura

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno collaborato con il personale sanitario e gestito la sicurezza del percorso. La salma di Giuliano Pezzini è stata trasferita a medicina legale su disposizione della procura, che ha aperto le necessarie indagini per chiarire le circostanze del decesso.

La morte di un partecipante durante la camminata non competitiva ha lasciato un segno profondo tra i presenti e nell’intera comunità di Peccioli. La ‘Notte dei Giganti’, evento consolidato nel calendario locale per promuovere sport e natura, si trova ora a fare i conti con il dolore e la tragedia che hanno colpito i partecipanti e le loro famiglie.