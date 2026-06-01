Malta, drammatica esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio a Magħtab: ci sono feriti | VIDEO

Una potente esplosione, seguita da una serie di detonazioni secondarie, ha scosso nelle prime ore di oggi Malta, ed in particolare l’area di Magħtab, dopo che la fabbrica di fuochi d’artificio Ta’ Lourdes è esplosa improvvisamente, generando un’ampia colonna di fumo bianco e grigio visibile da diverse località dell’isola. Secondo quanto riferito dalla polizia, al momento non vi sono indicazioni di vittime, mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare senza sosta per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali rischi residui. L’esplosione è stata avvertita intorno alle 06:25: numerosi residenti hanno raccontato di aver sentito le proprie abitazioni tremare a causa dell’onda d’urto. Il fumo era chiaramente visibile anche da Naxxar e dalle zone circostanti.

Due lavoratori feriti da detriti

Le autorità hanno confermato che all’interno del sito non erano presenti lavoratori al momento dell’incidente e che tutte le persone coinvolte nella gestione della fabbrica sono state contattate. Tuttavia, 2 uomini che stavano lavorando in campi vicini sono rimasti leggermente feriti dai detriti e sono stati trasportati in ospedale anche per uno stato di shock. Si tratta di 2 residenti di 67 e 47 anni.

La magistratura ha aperto un’indagine: il magistrato Joe Mifsud sta conducendo gli accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.