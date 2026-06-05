Maltempo a Key West, strade sommerse dopo il forte nubifragio: gravi allagamenti in Florida | VIDEO

Un forte nubifragio ha colpito Key West, in Florida, USA, causando una situazione di grandi inondazioni in ambito urbano: diverse strade appaiono sommerse dall’acqua, con auto e pick-up costretti ad attraversare tratti allagati a velocità ridotta. L’episodio mostra gli effetti di un forte acquazzone sulla città. L’acqua occupa ampie porzioni della carreggiata e rende difficoltoso il passaggio dei veicoli, trasformando le strade in corsi d’acqua temporanei. La scena restituisce con chiarezza la gravità dell’allagamento e la rapidità con cui la pioggia intensa ha compromesso la circolazione.

Il video mostra strade invase dall’acqua

Nel video si osservano strade urbane completamente bagnate e in più punti invase da acqua alta. Le auto procedono lentamente, generando onde e scie al loro passaggio, il livello dell’acqua appare significativo rispetto alle ruote dei veicoli, segno di un accumulo importante sulla sede stradale. La visuale dall’interno di un mezzo evidenzia anche la difficoltà di guida durante il maltempo. La combinazione tra pioggia intensa, acqua sulla carreggiata e traffico rallentato crea una situazione potenzialmente pericolosa per chi si trova in strada.

Traffico rallentato e veicoli costretti ad attraversare l’acqua

Uno degli aspetti più evidenti è il rallentamento della circolazione. I veicoli avanzano con cautela attraverso le strade allagate, evitando manovre improvvise e mantenendo una velocità molto contenuta. Il passaggio nell’acqua provoca piccole onde che si propagano verso i lati della strada e attorno ai mezzi parcheggiati.

Queste immagini documentano un quadro di allagamento urbano che interessa direttamente la mobilità cittadina. Non si tratta di semplici pozzanghere isolate, ma di tratti stradali in cui l’acqua si estende in modo continuo, rendendo difficile valutare la profondità reale e aumentando il rischio per auto, pedoni e mezzi in transito.

L’episodio di oggi mette in primo piano la vulnerabilità delle aree urbane durante precipitazioni molto intense. A Key West, la pioggia intensa ha rapidamente trasformato le strade in tratti sommersi, obbligando gli automobilisti a procedere con estrema prudenza. La situazione è in continua evoluzione.