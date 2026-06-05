Maltempo Abruzzo, chiuso dopo uno smottamento il ponte sul fiume Feltrino

È stata chiusa al transito ieri sera, a titolo precauzionale, la strada provinciale in prossimità del ponte sul fiume Feltrino dopo uno smottamento avvenuto all’intersezione tra la strada comunale “Coste di Chieti” (nel territorio di Lanciano) e la strada provinciale 61 “Stazione Caldari – Lanciano”. L’infrastruttura, si legge in una nota della Provincia di Chieti, era già sotto controllo dopo il maltempo dello scorso aprile ed era percorribile a senso unico alternato. I tecnici del servizio Viabilità della Provincia, intervenuti nelle prime ore di questa mattina per un sopralluogo, hanno accertato il crollo di una porzione del solido stradale a ridosso del ponte. Le cause sono rinvenibili principalmente nelle ingenti acque provenienti dal versante di monte e canalizzate lungo la strada comunale. Al momento sono in corso le opportune verifiche in collaborazione con i sindaci di Lanciano e di Frisa. Nelle prossime ore saranno fornite altre indicazioni.

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