Maltempo Algeria, nubifragi colpiscono Dar Echouikh: piogge torrenziali e allerta per alluvioni lampo | VIDEO

Le autorità invitano alla massima prudenza mentre i temporali continuano a interessare l’area di Djelfa. Il rischio principale resta quello delle alluvioni lampo, fenomeni che si sviluppano molto rapidamente

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La città di Dar Echouikh, nella provincia di Djelfa in Algeria, è interessata questa sera da intensi temporali a carattere locale, accompagnati da precipitazioni abbondanti e, a tratti, anche da grandinate. Le celle convettive stanno scaricando piogge molto forti in brevi intervalli di tempo, una dinamica tipica degli episodi temporaleschi tipici degli altopiani dell’entroterra algerino. I video diffusi nelle ultime ore mostrano rovesci violenti e concentrati, segnale di una struttura temporalesca ben organizzata e capace di generare accumuli significativi in poco tempo. Non si tratta di un fenomeno isolato: la zona è già stata colpita in passato da episodi simili, con piogge torrenziali che hanno portato al rapido riempimento dei canali e allo scorrimento delle acque nei cosiddetti wadi, sia all’interno del centro abitato sia nelle aree circostanti, a circa 42 chilometri a est della città di Djelfa.

Le condizioni attuali aumentano il rischio di criticità, in particolare per la possibile formazione di piene improvvise nei corsi d’acqua temporanei e nei canali naturali. Le aree più basse della città potrebbero registrare accumuli d’acqua significativi, mentre il sistema di drenaggio urbano potrebbe risultare insufficiente durante i picchi di precipitazione.

A tale proposito, la Protezione Civile ha fortemente sconsigliato attraversare wadi o canali, sia a piedi sia in auto, poiché il livello delle acque può aumentare rapidamente nel giro di pochi minuti.

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