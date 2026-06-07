Maltempo Algeria, violenti temporali e grandine nel nord del Paese: strade allagate e piene improvvise tra Sétif e Tiaret | FOTO

Violenti temporali si sono registrati nel pomeriggio odierno in diverse aree del nord dell’Algeria. A sud della provincia di Sétif sono caduti chicchi di grandine di dimensioni medie, accompagnati da rovesci e fulminazioni che hanno creato condizioni di forte instabilità. Nella provincia di Tiaret, le località di Sougueur e Sidi Abdelghani sono state colpite da celle temporalesche particolarmente violente, capaci di scaricare notevoli quantità di pioggia in un breve lasso di tempo. L’intensità dei fenomeni ha provocato piene improvvise che hanno interessato strade e corsi d’acqua.

La Protezione Civile invita alla prudenza a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua, raccomandando di evitare l’attraversamento di aree soggette a improvvise ondate di piena.

In Algeria la grandine non è un fenomeno eccezionale, soprattutto lungo la fascia settentrionale dove i temporali più attivi, in particolare tra fine autunno e primavera, possono spesso accompagnarsi a rovesci intensi e chicchi di piccola o media dimensione.

Tuttavia, gli episodi con accumuli significativi al suolo o chicchi di grandi dimensioni restano più rari e sono legati a celle convettive particolarmente severe, che possono provocare danni locali in breve tempo.