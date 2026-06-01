Maltempo Balcani, gigantesche shelf cloud oscurano il cielo tra Bulgaria e Romania: poi arrivano nubifragi, grandine e vento forte | FOTO

Scene quasi apocalittiche quest’oggi nell’area balcanica, su Sofia e lungo il Danubio, dove gigantesche shelf cloud hanno solcato i cieli di Romania e Bulgaria, precedendo l’arrivo di violenti temporali e nubifragi. Le immagini mostrano un’atmosfera carica di tensione, con contrasti spettacolari e un cielo che sembra ‘precipitare’ sulla città. È il classico segnale di un sistema temporalesco organizzato, in grado di evolvere rapidamente in fenomeni piuttosto severi. Ma è lungo il Danubio, tra Lom e la regione della Zlatia, che il maltempo ha manifestato tutta la sua violenza. Qui una vasta linea temporalesca ha letteralmente dominato la pianura danubiana a suon di tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento.

La shelf cloud, conosciuta come ‘nube a mensola‘, è una nube accessoria che si forma tendenzialmente durante temporali di forte intensità. E’ una nube bassa, lunga, a volte ad arco, orizzontale ed è associata normalmente a un fronte temporalesco o a un temporale a supercella.

La shelf cloud si forma inizialmente attaccata alla base del temporale sul bordo avanzante e precede di poco l’area delle precipitazioni e di eventuali grandinate. Si muove sotto la spinta dell’outflow del temporale. Non è una nube con caratteristici movimenti rotatori. Con il passare del tempo, la shelf si allontana sempre di più dalle precipitazioni.

Solitamente la base della shelf cloud vicina alle precipitazioni è molto turbolenta ed è caratterizzata da un colore molto scuro, spesso nero. Se le condizioni di partenza per lo sviluppo di temporali sono caratterizzate dalla presenza di alti tassi di umidità la shelf cloud è più facile che sia molto spessa, più bassa e più grande.