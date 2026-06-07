Maltempo Cina: piogge estreme a Hechuan causano devastanti alluvioni urbane | VIDEO

Il 7 giugno 2026, il distretto di Hechuan, nella Municipalità di Chongqing, è stato colpito da un evento di maltempo estremo, con piogge torrenziali che hanno provocato alluvioni devastanti. Le immagini mostrano strade trasformate in veri e propri fiumi e veicoli completamente sommersi dall’acqua. La portata della calamità ha sorpreso residenti e autorità locali, rendendo necessarie rapide operazioni di soccorso. Le zone urbane sono state le più colpite, con allagamenti profondi che hanno reso molte strade impraticabili. Case e negozi hanno subito danni significativi, mentre l’acqua ha trascinato via detriti e oggetti di vario tipo, creando situazioni di grande pericolo per la popolazione.

Momenti di panico e soccorsi urgenti

Il video mostra scene di drammatica emergenza. Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente per mettere in salvo le persone coinvolte. L’azione tempestiva ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando l’efficacia della risposta delle autorità locali in situazioni di grave emergenza meteo.

Le inondazioni urbane hanno paralizzato il traffico e causato disagi nei trasporti pubblici. Veicoli trascinati dalla corrente e strade interrotte hanno aumentato il rischio di incidenti, mentre i residenti hanno dovuto trovare rifugio nelle aree più sicure. La portata della pioggia ha provocato anche il blocco temporaneo di alcune scuole e attività commerciali, rendendo evidente la fragilità delle infrastrutture locali di fronte a eventi meteorologici estremi.

Allerta e misure di sicurezza

Le autorità hanno attivato la massima allerta per le inondazioni, predisponendo evacuazioni preventive nelle zone più vulnerabili. La popolazione è stata invitata a non uscire se non strettamente necessario e a seguire le indicazioni delle squadre di emergenza. La coordinazione tra vigili del fuoco e volontari ha permesso di soccorrere centinaia di persone, evitando vittime gravi nonostante la portata della calamità. Oltre ai danni materiali, il maltempo ha avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana della comunità di Hechuan.