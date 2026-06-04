Maltempo Cina, tempeste di grandine su Pechino e Hebei: “senza precedenti da un secolo” | FOTO e VIDEO

Maltempo Cina, forti temporali hanno portato grandine grossa e accumuli abbondanti quasi come fosse neve nella contea di Gu'an, nell’Hebei

Maltempo Cina, violente grandinate imbiancano la contea di Gu'an, nell'Hebei
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Sia Pechino che il vicino Hebei, provincia del nord della Cina, sono state colpite da forti venti e grandine nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Le immagini condivise sui social network mostrano accumuli di ghiaccio così abbondanti da sembrare neve, che hanno spinto gli utenti di internet a definirli “senza precedenti da un secolo“. Secondo il Beijing News, la contea di Gu’an, nella provincia di Hebei, è stata colpita da forti piogge accompagnate da vento e grandine. Numerosi video mostrano la grandine che si abbatte al suolo con un rumore simile a quello di petardi. In precedenza, l’Osservatorio Meteorologico della Contea di Gu’an aveva emesso un’allerta arancione per grandine, prevedendo grandine in tutti i comuni della contea. Il personale dell’Osservatorio Meteorologico della Contea di Gu’an ha dichiarato che grandine e pioggia sarebbero continuate per tutto il giorno e la notte.

Grandine grossa e accumuli abbondanti

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano chicchi di grandine grandi come uova in alcune zone, che cadono fitti accompagnati da forti venti e piogge intense di breve durata. Gli utenti di internet hanno evidenziato che in alcune zone si è formato del ghiaccio che sembrava “neve”, con foglie strappate dagli alberi e strade impraticabili.

Molti utenti cinesi hanno commentato: “rara grandinata di grandi dimensioni, località: Gu’an. L’improvvisa grandinata ha sconvolto la mia vita quotidiana. È la prima volta in vita mia che vedo una strada ricoperta di chicchi di ghiaccio”. “Immaginate, un secondo prima c’erano oltre +30°C nell’Hebei, un secondo dopo era inverno“. “Gu’an, pensavo stesse nevicando! Questa grandinata non è niente in confronto a quella che ha appena colpito Tianjin”.

Maltempo Cina, violente grandinate nella contea di Gu'an, nell'Hebei

Forti grandinate anche a Pechino

Secondo i resoconti dei media ufficiali di Pechino, dal pomeriggio alla sera del 4 giugno, molte zone di Pechino sono state colpite da temporali e grandinate. Le aree colpite includono Yanqing, Changping, Huairou, Fangshan e Tongzhou.

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