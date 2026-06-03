Maltempo Emilia Romagna, alberi caduti e tetti divelti nel Bolognese: 400 interventi dei Vigili del Fuoco

A causa delle piogge e delle forti raffiche di vento che hanno colpito i territori in pianura nel pomeriggio di ieri, sono state 400 le richieste di soccorso gestite dai Vigili del Fuoco di Bologna. I danni più comuni sono stati alberi caduti, tetti e coperture di abitazioni e di edifici divelti o pericolanti. Tra i Comuni più colpiti figurano San Pietro in Casale, Altedo, Molinella, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Calderara di Reno. Nonostante i danni diffusi, fortunatamente non si registrano persone ferite. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bologna fanno sapere che la situazione è in miglioramento.

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