Maltempo Emilia Romagna, campi allagati e aziende danneggiate nel Piacentino

In provincia di Piacenza, inizia la conta dei danni nei campi provocati dalla pioggia intensa e dal vento forte che ieri hanno investito il territorio. Dalla raccolta delle segnalazioni delle aziende associate fatta dalla Confagricoltura provinciale, emergono criticità soprattutto nelle aree della pianura prossime al fiume Po. Le situazioni più gravi si registrano nei Comuni di Calendasco, Castel San Giovanni e Rottofreno, dove si sono verificati allagamenti diffusi, danni alle colture e problemi alle strutture aziendali. Nella località Boscone, nel Comune di Rottofreno, sono caduti circa 75mm di pioggia in poche ore, con conseguenti allagamenti dei terreni agricoli. I campi coltivati a pomodoro sono rimasti sommersi dall’acqua e le operazioni di drenaggio sono proseguite anche oggi. Particolarmente colpite le coltivazioni di pomodoro appena trapiantate: le piantine risultano in molti casi completamente ricoperte di fango, con danni che potrebbero compromettere la produzione. Problemi anche per i campi di frumento ormai prossimi alla raccolta: numerose aziende segnalano fenomeni di allettamento dei cereali, le cui conseguenze economiche saranno valutate nei prossimi giorni.

A Calendasco, il vento ha causato la caduta di alberi e danni a tetti e capannoni agricoli. In alcune aziende le precipitazioni hanno causato infiltrazioni nelle strutture e allagamenti delle lettiere degli animali nelle stalle. Nella parte orientale della provincia, in particolare nelle zone di Fiorenzuola d’Arda e Monticelli d’Ongina, alle abbondanti precipitazioni si sono poi aggiunti episodi di grandine che hanno interessato diverse coltivazioni. Di fronte a “precipitazioni sempre più concentrate e intense”, dice Confagricoltura, “emerge con evidenza l’importanza di una rete di scolo efficiente“.

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