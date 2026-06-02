Maltempo Emilia Romagna, forte temporale tra Reggiano e Modenese: nubifragi e violente grandinate | FOTO e VIDEO

Un forte temporale si è sviluppato tra la bassa Reggiana e il Modenese, colpendo con nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento località come Correggio, Carpi, Fabbrico, Reggiolo, Rolo, Rovereto sulla Secchia, Cavezzo, Mirandola e Concordia sulla Secchia. Nel Modenese, sono stati segnalati chicchi di grandine di dimensioni maggiori, come quelli che hanno colpito Carpi, dove sono caduti anche 34mm di pioggia. Tra gli altri dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo anche 42mm a San Marino, 33mm a Crevalcore, 29mm a Novi di Modena, 25mm a Sant’Agata Bolognese, San Matteo della Decima, San Lorenzo della Pioppa, 24mm a San Prospero. Il temporale è in spostamento verso Est e sta raggiungendo ora il Ferrarese: prestare massima attenzione, rischio fenomeni estremi.

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