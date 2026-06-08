Maltempo Emilia Romagna, forti temporali sul settore occidentale: più colpito il Piacentino

Sviluppo di instabilità sparsa, di stampo convettivo, a ridosso delle zone interne dell’Emilia Romagna; in particolare temporali a tratti di forte intensità sono in atto sulle aree interne dell’Emilia occidentale, con i fenomeni più intensi nel Piacentino, mentre nelle scorse ore hanno colpito anche l’entroterra romagnolo. Finora sono già caduti 30mm di pioggia a Mareto (PC), 13mm a Groppallo (PC), 5mm a Bettola (PC) e Palanzano (PR). Nelle prossime ore non è escluso che rovesci e temporali possano sconfinare fin verso l’alta pianura emiliana, soprattutto nel comparto occidentale.

Questa nuova ondata di severa instabilità atmosferica è innescata direttamente da un flusso fresco e umido proveniente dall’Oceano Atlantico, capace di penetrare nel cuore del territorio italiano e di destabilizzare profondamente gli strati inferiori dell’atmosfera. Nel corso del pomeriggio odierno sono attesi violenti temporali pomeridiani che colpiranno a macchia d’olio diverse regioni del Paese.

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