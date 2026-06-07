Maltempo Emilia Romagna, nube temporalesca esplode sull’Appennino modenese: Pavullo e Vignola sotto il nucleo più intenso | VIDEO

Un temporale improvviso ma molto intenso sta interessando nel corso del pomeriggio odierno il settore appenninico della provincia di Modena, con il nucleo più attivo tra Pavullo nel Frignano e Vignola. Le immagini radar mostrano una cella compatta allungata in direzione sud-ovest/nord-est, con massimi di riflettività proprio sopra l’alta valle del Panaro e la fascia collinare modenese. Si tratta di un classico temporale orografico tipico della stagione estiva: l’aria calda e umida presente nei bassi strati, combinata con i rilievi appenninici, ha favorito lo sviluppo di nubi cumuliformi sempre più imponenti fino alla formazione della cella temporalesca.

Mentre la pianura, compresa la città di Modena, è rimasta in gran parte ai margini del fenomeno con tempo più stabile, sulla zona collinare si sono registrati rovesci intensi, fulminazioni e locali colpi di vento in uscita dal temporale.

L’eco più intenso, ben visibile dall’immagine radar, insiste proprio tra Pavullo e Vignola, dove non si esclude la caduta di grandine di piccola o media dimensione e rain rate elevati su aree ristrette.

La natura isolata della cella è perfettamente coerente con il contesto sinottico odierno, dominato dall’anticiclone delle Azzorre ma con una modesta instabilità in quota concentrata proprio sui rilievi del nord Italia. Secondo le previsioni, in serata l’attività convettiva è destinata a esaurirsi rapidamente, con un ritorno a condizioni più stabili su tutto il Modenese e temperature in leggero aumento nei prossimi giorni, ma senza picchi estremi.

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