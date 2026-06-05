Maltempo Emilia Romagna, violenta cella temporalesca colpisce Parma: oltre 300 scariche e pioggia battente sulla pianura

Nel corso delle ultime ore, una cella temporalesca particolarmente intensa ha raggiunto la città di Parma poco prima del tramonto, regalando immagini suggestive con il cielo tinto di blu, il fronte nuvoloso compatto e i fulmini che illuminavano a giorno la pianura emiliana. Le immagini delle webcam dal territorio mostrano un vero ‘muro’ di nubi avanzare da ovest verso est, con la base scura del temporale ben visibile e piogge intense in città e sulla bassa pianura. Al seguito, una serie di frequenti fulminazioni nube-suolo ha colpito in particolare l’area di Parma e i comuni limitrofi. Al momento si contano oltre 300 scariche.

Il violento passaggio temporalesco non è arrivato a sorpresa. Per la giornata odierna, infatti, la Protezione Civile e la Regione Emilia-Romagna avevano infatti emesso un’allerta gialla per temporali, segnalando il rischio di fenomeni improvvisi ma localmente intensi sulle zone di pianura, compreso il Parmense. Le previsioni indicavano rovesci, colpi di vento e possibili grandinate, inseriti in una fase di instabilità che sta interessando l’intera regione in questi giorni.

Dal punto di vista sinottico, la situazione precedente era quella tipica di inizio estate: aria calda e umida nei bassi strati e correnti più fresche in quota hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali organizzati. La mappa delle fulminazioni evidenzia un nucleo molto concentrato proprio su Parma, segno di un updraft robusto e persistente, capace di generare un’intensa attività elettrica e rovesci di forte intensità in un breve lasso di tempo.

La sequenza di eventi temporaleschi che sta interessando l’Emilia-Romagna in questi primi giorni di giugno conferma come la Val Padana resti una delle aree più esposte ai fenomeni convettivi intensi in presenza di forti contrasti termici. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, nuovi rovesci e temporali potrebbero tornare a colpire la regione.

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