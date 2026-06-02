Maltempo Emilia Romagna, violento temporale sulla pianura reggiana: spettacolare shelf cloud e grandine in arrivo | VIDEO

Un violento temporale sta interessando in queste ore l’Emilia occidentale, con il cuore dei fenomeni tra la pianura reggiana e le aree limitrofe alla via Emilia. Come è possibile osservare dal video che arriva dalla pagina ‘Tornado in Italia‘, davanti al fronte freddo si è formata una spettacolare shelf cloud, una nube bassa e compatta che annuncia l’arrivo di piogge intense, raffiche di vento e probabili grandinate di piccola o media dimensione. Le immagini mostrano il cielo che si fa rapidamente plumbeo sopra i campi circostanti, con il bordo della nube che avanza velocemente verso la pianura. L’evento rientra perfettamente nel quadro di allerta meteo emessa per oggi sulla regione, che segnala condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti soprattutto sul settore occidentale dell’Emilia-Romagna.

Una perturbazione atlantica sta infatti scivolando sulle regioni settentrionali, favorendo in primis un crollo termico ma, purtroppo, favorendo rovesci a carattere temporalesco, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, con fenomeni più diffusi tra pomeriggio e sera.

Sulle pianure del reggiano, il mix tra aria calda e umida nei bassi strati e correnti più fresche in quota sta favorendo lo sviluppo di celle temporalesche organizzate, capaci di generare strutture imponenti come quella osservata nel video. Come spesso accade in questi casi, il passaggio del fronte può essere accompagnato da raffiche di downburst e criticità per allagamenti lampo e caduta di rami.

Nelle prossime ore saranno possibili nuovi rovesci e temporali tra pianura emiliana e rilievi appenninici, con un’ulteriore intensificazione dei venti. La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti durante il passaggio dei nuclei più intensi, evitando sottopassi e aree soggette ad allagamenti e prestando attenzione alle raffiche di vento e alla grandine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.