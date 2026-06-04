Maltempo estremo Romania, downburst e nubifragi su Bucarest: raffiche oltre 80 km/h e oltre 50 mm di pioggia in poche ore | VIDEO

Nel corso del pomeriggio odierno l’Ilfov, il Distretto che sostanzialmente circonda la capitale Bucarest, è finito sotto il bersaglio di temporali estremi, a causa dello sviluppo di celle convettive ben strutturate. Tra Șindrilița e Pantelimon, i fenomeni hanno assunto caratteristiche di massima gravità, in linea con le allerte nowcasting diramate nelle ore precedenti. Nel dettaglio, nell’area di Șindrilița si sono registrate raffiche distruttive da downburst, con picchi che hanno superato agevolmente gli 80 km/h. Si tratta di valori coerenti con le stime ufficiali, che indicavano già raffiche tra i 70 e gli 80 km/h, ma che localmente sono risultate più intense in presenza di strutture convettive organizzate.

Contemporaneamente, su Pantelimon si è concentrato il rischio idrogeologico legato a precipitazioni torrenziali: in un breve lasso di tempo sono caduti oltre 50 litri per metro quadrato, con cumulate critiche per le aree urbane e dove il traffico è andato sostanzialmente in tilt.

La giornata odierna è stata infatti caratterizzata da una marcata instabilità su tutto il sud della Romania, con fenomeni diffusi e di forte intensità: piogge torrenziali, grandinate e violente raffiche di vento hanno interessano l’area di Bucarest-Ilfov. L’ANM (Administrația Națională de Meteorologie) aveva infatti emesso un’allerta rossa per diverse aree dell’Ilfov, segnalando rovesci capaci di superare i 40 l/m² e venti tempestosi fino a 80/90 km/h, confermando un contesto favorevole a fenomeni estremi e localmente pericolosi.

I fenomeni temporaleschi estremi non sono rari in Romania. Il Paese è frequentemente interessato da ondate di severo maltempo, con forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e precipitazioni intense concentrate in brevi lassi di tempo, specialmente nei mesi più caldi.