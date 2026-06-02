Maltempo, forti temporali tra Lombardia e Veneto: forti grandinate su Verona e nel Rodigino | VIDEO

Il Nord Italia è stretto nella morsa di forti temporali nel giorno della Festa della Repubblica. In questo momento, gli effetti più intensi si stanno facendo sentire su Lombardia e Veneto, con un’intensa linea temporalesca estesa dal Lodigiano orientale fino alla Bergamasca, che continua a muovere verso est. All’interno sono segnalati nubifragi e raffiche di vento. Altri forti temporali, probabilmente tutte piccole supercelle, sono presenti a sud di Brescia, nel basso Mantovano e ad ovest di Verona. Il temporale sta provocando grandine di media taglia su Verona e la stessa cosa si sta registrando a causa di un temporale nel Rodigino. Nel Veronese, a San Vito di Negrar sono caduti già 34mm di pioggia, 22mm a Marano di Valpolicella.

Prestare massima attenzione: i fenomeni sono molti intensi e il rischio di danni è elevato.

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