Maltempo Friuli, supercella nel Pordenonese: grandine fino a 3-4cm, imbiancata Pordenone | FOTO e VIDEO

Forti temporali stanno colpendo il Friuli Venezia Giulia, in particolare la zona di Trieste e la zona di Pordenone. In quest’ultimo caso, una supercella sta transitando sulla città, provocando nubifragi, grandine di medie dimensioni e forti raffiche di vento. A Pordenone, oltre alla pioggia intensa (caduti 29mm finora), la grandine è caduta fitta, imbiancando strade e giardini come fosse neve, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. In altre località, come Fiume Veneto e Brugnera, le dimensioni dei chicchi di grandine hanno raggiunto anche i 3-4cm di diametro. Questo temporale è in moto verso sud-sud/ovest: prestare attenzione.

Maltempo Friuli, grandine media si abbatte su Fiume Veneto

Maltempo Friuli, la grandine imbianca Pordenone

Maltempo Friuli, intensa grandinata a Villanova di Prata, nel Pordenonese

Maltempo, temporali e grandine nel Pordenonese

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