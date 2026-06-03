Maltempo Friuli-Venezia Giulia: danni e disagi tra Udine, Lignano Sabbiadoro, Povoletto e Savogna

Sono circa 20 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai Vigili del fuoco del Comando di Udine nelle ultime 18 ore a causa del maltempo. Le richieste hanno riguardato principalmente alberi pericolanti, allagamenti e la rimozione di elementi costruttivi a rischio, con operazioni svolte tra Udine, Lignano Sabbiadoro, Povoletto e Savogna. Per garantire una risposta tempestiva a tutte le emergenze, il Comando ha disposto il prolungamento del servizio di 10 soccorritori: 5 nella notte tra il 2 e il 3 giugno e altri 3 durante il turno diurno del 3 giugno. L’intervento più significativo è in corso dalle 05:40 di questa mattina in via Anton Lazzaro Moro, a Udine, dove è crollata la copertura di un’abitazione disabitata. Sul posto opera ancora una squadra dei Vigili del fuoco, supportata da una piattaforma aerea e dal funzionario di guardia del Comando.

Il cedimento non ha causato feriti né coinvolto persone. Tuttavia, l’edificio interessato è stato dichiarato inagibile, così come lo stabile confinante, dal quale sono state evacuate 3 persone insieme ai loro animali domestici. Le operazioni sono attualmente concentrate sulla messa in sicurezza dell’area e sulla copertura di una porzione del tetto dell’edificio adiacente, per prevenire ulteriori danni. Sul posto sono presenti anche la Polizia Locale e la Protezione Civile, impegnate nelle attività di competenza e nel supporto alle squadre di soccorso.

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