Maltempo Friuli-Venezia Giulia, notte di temporali: allagamenti tra Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Cormons

Sul Friuli-Venezia Giulia continua a farsi sentire l’ondata di maltempo che, dalla serata di ieri, sta interessando in modo intermittente soprattutto i settori centro-orientali. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Sala Operativa Regionale (SOR), l’episodio è caratterizzato dal susseguirsi di celle temporalesche con precipitazioni da abbondanti a intense, ancora in atto in particolare tra le Valli del Natisone e l’Isontino. Le piogge hanno già prodotto accumuli significativi: su diverse aree comprese tra la costa e le Prealpi si registrano cumulati generalmente tra 40 e 80 mm. In parallelo, il quadro meteorologico è stato accompagnato da venti sostenuti, soprattutto lungo il litorale, dove le raffiche hanno raggiunto circa 60 km/h.

Evoluzione meteo

Per le prossime ore il quadro resterà instabile, con ulteriori piogge a carattere temporalesco attese soprattutto sul settore centro-orientale della regione. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Un graduale miglioramento è previsto nel corso della mattinata a partire dalla Carnia, con successiva estensione alle altre zone regionali. Il cielo si presenterà variabile, ma saranno possibili ancora raffiche di vento da nord anche sostenute. Nel pomeriggio, tuttavia, non si escludono rovesci e temporali residui, mentre sulla costa e sulle aree orientali è attesa la presenza della Bora moderata.

Effetti del maltempo

Le conseguenze del maltempo si sono già manifestate sul territorio. Durante la notte la Sala Operativa Regionale e il NUE 112 hanno ricevuto numerose segnalazioni, tra cui: allagamenti diffusi a di Pordenone; allagamenti a Lignano Sabbiadoro e Cormons; caduta di rami a Pordenone. In totale, le chiamate al NUE 112 legate al maltempo sono state circa 150, a conferma di una fase di diffusa criticità su più aree regionali.

Situazione idrologica

Sul fronte idraulico, i corsi d’acqua principali e gli affluenti hanno finora mantenuto livelli al di sotto delle soglie di guardia, evitando al momento criticità idrogeologiche rilevanti. Le autorità continuano comunque a monitorare attentamente l’evoluzione del quadro meteorologico, soprattutto in vista delle ulteriori precipitazioni previste nelle prossime ore. La fase più instabile dell’episodio non sembra dunque ancora completamente esaurita, con la possibilità di nuovi fenomeni intensi prima di un progressivo miglioramento atteso entro la giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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