Maltempo Friuli-Venezia Giulia: piogge residue nella notte, verso il miglioramento

Secondo l’ultimo aggiornamento della Sala Operativa Regionale (SOR), il quadro meteorologico sul Friuli-Venezia Giulia mostra un progressivo miglioramento dopo una notte caratterizzata da rovesci sparsi e fenomeni localmente intensi, in particolare tra pianura e fascia collinare orientale. Nelle ore successive alla mezzanotte, deboli piogge e rovesci hanno interessato in modo irregolare la pianura e la costa regionale, senza tuttavia raggiungere intensità significative. Il quadro è poi evoluto nel corso della notte, quando si sono sviluppati temporali più strutturati e localmente stazionari. In particolare, a partire dal pomeriggio di ieri, rovesci intensi hanno colpito la bassa pianura udinese per poi spostarsi verso la fascia orientale. Tra le 17:30 e le 19 si sono formati temporali quasi stazionari nell’area dei Colli Orientali, con precipitazioni persistenti tra Palmanova e il confine sloveno. Il fenomeno è stato favorito dalla convergenza tra Scirocco in arrivo dal mare e Bora nei bassi strati, che ha contribuito a “bloccare” le celle temporalesche.

Successivamente, le precipitazioni si sono estese in maniera orizzontale tra Sesto al Reghena e Cividale del Friuli, mantenendo una certa persistenza e spostandosi solo lentamente. Dalla serata, l’intensità è gradualmente diminuita, pur con piogge ancora presenti su più settori, in particolare tra Cividalese, pianura pordenonese e area lagunare.

Situazione attuale: fenomeni in esaurimento

L’aggiornamento delle ore 7 segnala una fase di netto miglioramento. Le piogge risultano ormai cessate o deboli e residue su gran parte del territorio regionale. L’ingresso di correnti più secche in quota e la presenza della Bora nei bassi strati stanno favorendo un progressivo aumento della stabilità atmosferica. Secondo la SOR, non sono più attesi fenomeni significativi nelle prossime ore, segnando di fatto la conclusione della fase più instabile.

Effetti al suolo: criticità limitate ma diffuse

Durante la fase di allerta 16/2026, alla Sala Operativa Regionale e al NUE112 sono pervenute segnalazioni di allagamenti stradali localizzati nei Comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Pavia di Udine. Si tratta di criticità puntuali, legate all’intensità dei rovesci registrati nelle ore centrali della perturbazione.

Per quanto riguarda la rete idrografica regionale, i livelli dei fiumi principali e dei loro affluenti sono rimasti sempre al di sotto delle soglie di guardia, senza criticità idrauliche significative.

Tendenza

La situazione è dunque in progressivo miglioramento: le residue precipitazioni tenderanno a esaurirsi definitivamente nelle prossime ore, lasciando spazio a condizioni più stabili grazie al rinforzo della Bora e all’ingresso di aria più secca su tutti i livelli atmosferici. La Sala Operativa Regionale continuerà comunque a monitorare l’evoluzione, soprattutto in caso di eventuali fenomeni residui a scala locale.

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