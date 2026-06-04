Maltempo Grecia, grandinata devastante ad Amyntaio: pesche, ciliegi e meleti rasi al suolo tra Vegora e Maniaki | FOTO

Una violenta grandinata ha investito nel primo pomeriggio di oggi l’area del Comune di Amyntaio, causando estesi danni alle colture e alimentando forte preoccupazione tra i produttori agricoli. Particolarmente drammatica la situazione a Vegora, dove, secondo le testimonianze, non si trova praticamente una pesca senza evidenti segni d’impatto della grandine, con frutti ammaccati o completamente compromessi. Danni ingenti vengono segnalati anche per i ceraseti e i meleti, colpiti in una fase delicatissima dello sviluppo dei frutti. Nel comprensorio di Maniaki, le prime stime parlano di una distruzione quasi totale delle colture, come confermato dal vicesindaco di Amyntaio, Giorgos Tsiveleidis, che sottolinea come l’evento abbia interessato una delle zone produttive più importanti dell’area.

L’intensità del fenomeno e le dimensioni dei chicchi di grandine hanno determinato perdite gravissime in un momento cruciale della stagione, lasciando gli agricoltori di fronte a un grave impatto economico.

Per ciò che riguarda l’episodio in questione, è già stato informato l’ELGA (Organizzazione Ellenica per le Assicurazioni Agricole), mentre per domani, venerdì 5 giugno, è atteso un sopralluogo dei tecnici nelle aree colpite, con l’obiettivo di quantificare con precisione l’entità dei danni e avviare le procedure di indennizzo. I prossimi giorni saranno decisivi per la piena valutazione della catastrofe, mentre i produttori attendono le perizie ufficiali e misure di sostegno mirate e congrue da parte dello Stato.