Maltempo, in Alto Adige piogge record da settembre 2025

L’ondata di maltempo che ha interessato l’Alto Adige nelle ultime 24 ore ha portato un importante sollievo a un territorio duramente colpito dalla siccità, contribuendo a ridurre in modo significativo il rischio di incendi boschivi. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, le precipitazioni hanno fatto registrare accumuli compresi tra 20 e 50 mm sulla maggior parte del territorio provinciale, con un massimo di 60 mm rilevato a Fiè allo Sciliar. Si tratta dell’episodio piovoso più consistente dalla fine di settembre 2025.

Le previsioni indicano infatti l’arrivo di una nuova perturbazione, attesa tra la notte di giovedì e la giornata di venerdì, che dovrebbe riportare precipitazioni diffuse sull’intera provincia. Nonostante l’intensità del maltempo, non si registrano al momento situazioni di criticità: il livello di fiumi e bacini resta sotto controllo e non sono stati segnalati particolari problemi sul territorio.

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