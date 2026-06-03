Maltempo in Friuli-Venezia Giulia, notte di piogge e temporali

Dopo una serata caratterizzata dallo sviluppo di numerose celle temporalesche, il maltempo ha interessato gran parte del Friuli-Venezia Giulia nel corso della notte. Secondo l’ultimo aggiornamento della Sala Operativa Regionale, diffuso poco dopo la mezzanotte, le precipitazioni hanno assunto localmente carattere abbondante tra la pianura orientale e le Prealpi Giulie, dove sono stati registrati accumuli compresi tra 10 e 30 mm. I fenomeni temporaleschi, sviluppatisi a partire dal pomeriggio, hanno interessato sia la pianura sia le aree montane, con particolare coinvolgimento del settore prealpino. Durante la notte le condizioni meteorologiche sono rimaste instabili, con piogge diffuse e temporali a più riprese su tutto il territorio regionale. Nelle prime ore di questa mattina persistono condizioni favorevoli a ulteriori rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Sulla costa si segnalano inoltre venti meridionali sostenuti, provenienti dai quadranti Sud e Sud/Ovest.

Il miglioramento è atteso nel corso della mattinata, con le prime schiarite previste sulla Carnia e una graduale estensione delle condizioni più stabili al resto della regione. Non si escludono tuttavia raffiche di vento sostenute da Nord durante la fase di passaggio del fronte perturbato. L’instabilità non sarà completamente archiviata nel pomeriggio, quando potranno ancora svilupparsi rovesci e temporali residui, soprattutto sui settori orientali. Lungo la fascia costiera è inoltre previsto il rinforzo della Bora, che potrà soffiare con intensità moderata.

Per quanto riguarda gli effetti al suolo, fino alla tarda serata di ieri non risultavano segnalazioni di particolare rilievo legate al maltempo al Numero Unico di Emergenza 112. Alla Sala Operativa Regionale è stato invece comunicato un allagamento di alcuni scantinati in un’abitazione di Cordenons. Situazione sotto controllo anche sul fronte idrologico: i livelli dei principali corsi d’acqua e dei loro affluenti si sono mantenuti al di sotto delle soglie di guardia e al momento non vengono segnalate criticità lungo le aste fluviali regionali.

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