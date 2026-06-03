Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: oltre 100 mm sulle Prealpi Giulie, raffiche fino a 100 km/h

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Sala Operativa Regionale, la situazione meteorologica sul Friuli-Venezia Giulia è stata caratterizzata, a partire dalla serata di ieri, da precipitazioni da abbondanti a localmente molto intense, accompagnate da numerosi temporali. Le piogge hanno interessato gran parte del territorio regionale, con accumuli diffusi attorno ai 50–60 mm. I valori più elevati sono stati registrati sulle Prealpi Giulie, dove si sono superati i 100 mm, con un picco significativo di 116 mm a Montemaggiore di Savogna (Udine). Particolarmente colpita anche l’area della provincia di Udine.

Venti forti tra costa e aree montane

Durante la notte, lungo la costa si sono registrate raffiche di Scirocco fino a circa 60 km/h. Successivamente, nella mattinata, la situazione è cambiata con l’ingresso di venti settentrionali che hanno interessato soprattutto le Prealpi Carniche, dove le raffiche hanno raggiunto punte di 100 km/h.

Evoluzione: attenuazione graduale nel corso della giornata

Per le prossime ore sono ancora previste precipitazioni a carattere temporalesco, in particolare sul settore centro-orientale della regione, ma con tendenza a un progressivo esaurimento. Nel corso del pomeriggio è atteso un miglioramento a partire dalla Carnia, in estensione al resto del territorio regionale, con cielo variabile. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di rovesci residui, mentre continueranno a soffiare venti sostenuti da Nord. Sulla costa e sulle zone orientali è previsto successivamente l’ingresso della Bora, in forma moderata.

Effetti al suolo: allagamenti e interventi della Protezione Civile

Le conseguenze del maltempo si sono già manifestate con diversi disagi. Sono stati segnalati allagamenti nei Comuni di Cordenons, Cormons, Lignano Sabbiadoro e Pordenone, oltre a cadute di rami proprio nel territorio di Pordenone. La Protezione Civile ha attivato volontari per il monitoraggio del territorio nei comuni di Campolongo Tapogliano e Pasiano di Pordenone, al fine di garantire un controllo costante delle aree più esposte. Nel complesso, al Numero Unico di Emergenza 112 sono pervenute circa 41 chiamate dalla regione, principalmente dalle province di Pordenone e Udine, tutte riconducibili a criticità legate al maltempo.

Situazione idrogeologica sotto controllo

Nonostante le piogge intense, i livelli dei corsi d’acqua principali e degli affluenti si sono mantenuti al di sotto delle soglie di guardia, scongiurando al momento criticità idrauliche significative.

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