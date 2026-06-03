Maltempo tra Toscana ed Emilia-Romagna: 100 mm in poche ore, fiumi sotto osservazione

Le forti precipitazioni delle ultime ore stanno interessando soprattutto la Toscana settentrionale, dove localmente si sono superati anche i 100 mm di pioggia, causando un aumento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali. La situazione, pur in graduale miglioramento, ha visto il superamento delle soglie di criticità per i fiumi Ombrone, Brana e Bisenzio, ora in fase di rientro. Dalla mezzanotte si registrano accumuli significativi: 139 mm a Sambuca Pistoiese (PT), 126 mm a Cantagallo (PO), 101 mm a Vernio (PO), 94 mm a Bagni di Lucca (LU) e 88 mm a Marliana (PT). Le precipitazioni non hanno risparmiato la vicina Romagna e il bolognese: si segnalano i 57 mm del Passo del Muraglione, 54 mm al Passo della Futa, 52 mm al Passo della Raticosa.

Il quadro meteorologico è inserito nel contesto dell’intensa perturbazione atlantica in transito sull’Italia, che nella giornata odierna sta portando maltempo soprattutto al Nord e sulle regioni centrali, con rovesci e temporali localmente forti. Il passaggio del sistema perturbato è accompagnato anche da un generale calo delle temperature, segnando la fine della fase di caldo anomalo su gran parte del Paese.

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