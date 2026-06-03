Maltempo Liguria: 68 mm sul bacino del Brugneto, raffiche fino a 93 km/h ai Laghi di Giacopiane

Si è conclusa alle 6 di questa mattina l’allerta arancione per temporali sull’entroterra del Tigullio, diramata da Arpal e attiva dalle ore 20 di ieri sera. Alle 8 è cessata anche l’allerta gialla sul settore centrale della Liguria, compresa l’area di Genova. Secondo quanto comunicato dai previsori del centro meteo Arpal, è in corso una rivalutazione dell’allerta relativa allo Spezzino. Si chiude così la fase più intensa del peggioramento meteorologico, attesa tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa. Tuttavia, sul Levante ligure permangono condizioni di instabilità, con la possibilità di rovesci e temporali fino alla tarda mattinata.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale, rimasta attiva per tutta la durata dell’emergenza, non segnala al momento criticità o disagi sul territorio legati al maltempo, nonostante i temporali che nella notte hanno interessato il Levante e lo Spezzino. Arpal riferisce che le precipitazioni, pur intense, si sono manifestate attraverso diversi passaggi perturbati senza fenomeni persistenti. Nelle aree più esposte sono stati registrati fulmini e raffiche di vento fino a 93 km/h ai Laghi di Giacopiane. Le cumulate massime nelle ultime 24 ore hanno raggiunto i 68 mm sul bacino del Brugneto e i 65 mm ai Laghi di Giacopiane.

*Aggiornamento Arpal*

Alla luce della notte senza particolari effetti al suolo, Arpal ha rimodulato l’allerta, che cessa ovunque alle 10.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.