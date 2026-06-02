Maltempo Lombardia, allagamenti, frane e tetti danneggiati: 430 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

A causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi riconducibili alle avverse condizioni meteorologiche su un totale di 632 richieste di soccorso gestite dalle sale operative. In dettaglio: 291 interventi per danni d’acqua e allagamenti; 109 interventi per alberi pericolanti o caduti; 19 interventi per dissesti statici, coperture e tetti danneggiati; 6 interventi per prosciugamenti e straripamenti; 5 interventi per frane e smottamenti. Le aree maggiormente colpite risultano le province di: Varese con 147 interventi; Milano con 89 interventi; Monza Brianza con 75 interventi; Lodi con 45 interventi; Cremona con 22 interventi.

Tra i comuni maggiormente interessati figurano: Varese con 51 interventi; Graffignana con 19; Busto Arsizio con 18; Milano e Solaro con 16 ciascuno; Monza con 15; Legnano e Induno Olona con 13 ciascuno; Saronno con 12; Castellanza con 11. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando senza sosta con personale e mezzi provenienti dai vari comandi provinciali per far fronte alle numerose richieste di soccorso. In alcune aree si segnalano sottopassi e strade allagate, oltre a interventi per la messa in sicurezza di alberature e coperture danneggiate dal forte vento.

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