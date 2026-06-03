Maltempo Lombardia, fulmini colpiscono Settala: incendio e paura nella notte

Attimi di forte apprensione nella serata di martedì 2 giugno a Settala (MI), dove un violento temporale ha causato un incendio nei locali adiacenti alla chiesa di piazza Vittorio Veneto. Poco prima delle 23 un fulmine si è abbattuto sulla struttura, generando un forte boato avvertito in tutto il centro abitato. La scarica elettrica ha colpito i locali utilizzati per la preparazione dei fiori destinati alle funzioni religiose e per la raccolta differenziata. L’impatto ha provocato il danneggiamento del quadro elettrico principale, l’innesco di un incendio e il parziale crollo del tetto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentando la preoccupazione dei residenti e dei presenti in piazza.

Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dai cittadini. I pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio raggiungesse la chiesa e gli edifici vicini. I danni hanno interessato circa 10 metri quadrati tra spazi interni ed esterni. Il maltempo ha causato ulteriori criticità nel parco della piazza, dove un altro fulmine ha colpito un albero, lasciandolo gravemente danneggiato. Sono in corso le verifiche tecniche per valutarne la stabilità e gli eventuali interventi di messa in sicurezza.

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