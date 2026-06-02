Maltempo Lombardia, interrotta Brescia-Ascoli di Serie C: la situazione

La finale d’andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli è stata interrotta al 61′ a causa del forte maltempo che ha colpito Brescia nella serata. La partita, iniziata regolarmente, si è trovata a dover affrontare condizioni atmosferiche difficili, con una pioggia intensa che ha reso il campo del Rigamonti praticamente impraticabile e ha reso impossibile il regolare svolgimento del gioco. Nel corso della ripresa, il terreno è peggiorato rapidamente: il pallone si fermava in più punti, condizionando le giocate dei calciatori e rendendo insicuro il proseguimento della partita.

L’arbitro ha quindi deciso di sospendere l’incontro, ritenendo impossibile continuare in sicurezza. La situazione meteorologica non accenna a migliorare, e con la pioggia che continua a cadere su Brescia, è chiaro che la partita difficilmente riprenderà oggi.

Una sospensione che cambia il quadro della finale

Al momento della sospensione, il punteggio era fermo sull’1-1, con entrambe le squadre ancora in equilibrio. La sospensione arriva in un momento delicato della stagione, quando la posta in gioco è altissima: la vittoria della finale determinerà chi avrà accesso alla Serie B nella prossima stagione. Il maltempo ha quindi avuto un impatto diretto sulla gara, imponendo una pausa forzata e lasciando in sospeso l’esito della sfida.

La ripresa del match sarà soggetta alle decisioni della Lega Pro e delle autorità sportive, che dovranno valutare come completare i minuti mancanti. Il persistente maltempo e l’impraticabilità del campo al Rigamonti complicano ogni ipotesi di recupero immediato, rendendo probabile che la partita verrà riprogrammata nei prossimi giorni.

La serata di Brescia resterà quindi segnata dal maltempo e dalla sospensione della partita, un evento che interrompe la finale playoff e mantiene l’incertezza sull’andamento della stagione, con entrambe le squadre in attesa di capire come e quando si concluderà questo primo atto della sfida per la promozione.

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