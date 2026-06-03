Maltempo Marche: allagamenti e disagi tra Fermo e Macerata

Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi a causa della perturbazione che sta interessando le Marche. Le aree maggiormente colpite dal maltempo risultano nella provincia di Fermo, dove sono stati effettuati circa 50 interventi, e in quella di Macerata, con circa 25 operazioni di soccorso. Le richieste riguardano soprattutto la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, oltre ad alcuni interventi per allagamenti di locali interrati. Al momento non si registrano situazioni di particolare criticità o emergenze rilevanti.

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