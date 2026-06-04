Maltempo Marche, devastante grandine di 10cm nell’Anconetano: Staffolo chiede lo stato di calamità | FOTO

Maltempo Marche, enormi chicchi di grandine fino a 10cm sono stati segnalati ieri nell'entroterra anconetano, causando ingenti danni a Staffolo e San Paolo di Jesi

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Devastanti grandinate si sono abbattute sulle Marche ieri, mercoledì 3 giugno, colpendo con particolare violenza le province di Ancona e Macerata. Enormi chicchi di grandine fino a 10cm sono stati segnalati nell’entroterra anconetano, causando ingenti danni a Staffolo e San Paolo di Jesi. Davanti alla vastità dei danni causati, il Comune di Staffolo ha richiesto alla Regione Marche l’attivazione dello stato di calamità naturale. “A seguito della grandinata e delle forti raffiche di vento del 3 giugno 2026, il Comune di Staffolo ha richiesto alla Regione Marche l’attivazione dello stato di calamità naturale”, ha scritto il Comune in un post sui social. “Chi ha subito danni è invitato a inviare una segnalazione con: documentazione fotografica; breve descrizione dei danni riportati. Sono interessati: auto, coperture di fabbricati, infissi e persiane, pannelli fotovoltaici e solari, vigneti e colture”, spiega il Comune, indicando: PEC: comunestaffolo@pec.net oppure consegna all’Ufficio Protocollo.

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