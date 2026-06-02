Maltempo Milano: vasche del Seveso in funzione per 80 minuti, il Lambro causa allagamenti

Dopo le forti piogge cadute nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, ora il maltempo sta dando una tregua a Milano ma sono attese altre precipitazioni nel pomeriggio e in serata. “I livelli del Seveso sono in discesa – spiega sulle sue pagine social l’assessore alla Cura del territorio e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli -. La vasca di Milano del Seveso è stata in funzione per circa 75-80 minuti dalle 12:25 alle 13:45, e si è riempita poco meno della metà. Dalle 13:45 circa, dato che la vasca non si riempie, l’acqua viene pompata nel Seveso, riportandola così nel fiume. In questo modo, approfittando della pausa delle precipitazioni, si svuota la vasca, guadagnando spazio per le nuove piogge previste oggi pomeriggio e stasera, fino alla prima parte della notte, quando dovrebbero finire definitivamente”.

Anche il fiume Lambro “è salito molto, in via Feltre oltre i 2,30 metri e quindi abbiamo dovuto far scattare l’evacuazione delle comunità. A Ponte Lambro, si è allagata via Vittorini e in piccola parte via Camaldoli. Le paratoie mobili hanno ridotto l’impatto – ha spiegato ancora Granelli -. Ora la fognatura è scesa e l’allagamento è rientrato. Con i lavori fatti di chiusura locali interrati e impermeabilizzazione impianti e l’intervento di protezione si sono evitati per ora i danni che accadevano ad abitazioni ed ascensori in passato“.

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