Maltempo Milano: violentissimo temporale, temperature in picchiata. Paura in città durante la Festa della Repubblica

Il nord-ovest della Lombardia è attualmente sotto la morsa di una gravissima ondata di maltempo estremo. Un violento temporale originatosi nella zona di Varese si sta muovendo rapidamente verso il capoluogo lombardo, lasciando dietro di sé accumuli pluviometrici impressionanti nel giro di pochissimo tempo. I dati in tempo reale indicano una vera e propria bomba d’acqua: sono infatti già caduti ben 102mm di pioggia a Nizzolina di Marnate e 101mm a Legnano. La situazione è critica anche a Cesate e Ceriano Laghetto, dove si registrano già 94mm di precipitazioni. Nelle aree già colpite dalla tempesta, in particolare tra le province di Varese e Como, l’atmosfera è cambiata radicalmente con una temperatura che è letteralmente crollata a +16°C in pieno giorno.

Festa della Repubblica compromessa dal nubifragio a Milano

La perturbazione ha ormai raggiunto il cuore della metropoli, colpendo duramente proprio nel giorno della Festa della Repubblica. Intorno alle ore 12:10 di questo 2 giugno, la città è stata avvolta da una fitta oscurità causata dalle nubi cariche di pioggia. Il nubifragio a Milano si sta manifestando con estrema violenza, accompagnato da un vento impetuoso e da un rain rate superiore a 150mm/h, un’intensità tipica dei fenomeni monsonici. La visibilità è ridottissima. Questa imponente scarica d’acqua sta provocando un repentino crollo termico a Milano, dove la colonnina di mercurio è bruscamente scesa fermandosi tra i +17°C e i +18°C in pieno giorno, rovinando completamente le celebrazioni e i programmi dei cittadini per questo martedì festivo. Fino a ieri, alla stessa ora le temperature erano superiori ai +30°C con valori vicini ai +35°C!

Previsioni meteo in Lombardia: situazione in evoluzione nelle prossime ore

Le autorità locali raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, poiché la situazione meteo a Milano è in fortissima evoluzione e richiede costante monitoraggio. Il fronte instabile non accenna a scivolare via rapidamente; al contrario, le correnti instabili continuano ad alimentare la cella temporalesca. Secondo le ultime previsioni meteo in Lombardia, l’allerta resta massima poiché i temporali intensi continueranno a colpire l’area milanese e le province limitrofe per ore. Il rischio di allagamenti localizzati, esondazioni e rami spezzati dal vento impetuoso rimarrà estremamente elevato per tutto il pomeriggio.

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