Maltempo Molise, Termoli sott’acqua: nubifragio manda in tilt il lungomare Nord, auto intrappolate tra gli allagamenti | VIDEO

Severa ondata di maltempo questo pomeriggio sulla costa molisana, dove un violento temporale ha colpito in particolare l’area di Termoli. Nel giro di pochi minuti, la pioggia intensa ha mandato in tilt il sistema di drenaggio urbano, facendo finire ancora una volta sott’acqua il lungomare Nord, come è possibile osservare dal video di ‘Termoli on line‘. Le immagini mostrano auto costrette ad avanzare lentamente tra vere e proprie corsie d’acqua, con forti rallentamenti e disagi per automobilisti e residenti.

L’episodio è stato causato dal passaggio di un fronte perturbato che ha favorito una marcata instabilità che oggi ha interessato diverse regioni italiane, con allerta meteo gialla anche sul Molise per rischio idrogeologico e temporali. Le celle temporalesche che si sono sviluppate nel pomeriggio sul medio Adriatico hanno scaricato in breve tempo ingenti quantitativi di pioggia, determinando allagamenti nelle aree costiere e nei punti critici della viabilità.

Si tratta di fenomeni sempre più frequenti nelle stagioni di transizione, quando l’aria calda e umida presente nei bassi strati viene ‘a contatto’ con impulsi di aria più fresca in quota, favorendo così lo sviluppo di rovesci e violenti temporali. Come sempre, però, il Lungomare Nord diventa un pantano, strada allagata nella congiunzione ormai famigerata tra viale Cristoforo Colombo e Corso Mario Milano, veicoli e scooter in panne.

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