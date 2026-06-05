Maltempo, neve e gelo sulle Alpi svizzere: 20 cm di neve fresca al Flüelapass il 5 giugno, paesaggio di nuovo invernale | VIDEO

‘Colpo di scena’ sulle Alpi svizzere: la giornata odierna, 5 giugno, ha riportato condizioni meteo tipicamente invernali sul Flüelapass dove sono caduti circa 20 cm di neve fresca in poche ore. Una nevicata decisamente tardiva ma non eccezionale per un valico situato a 2383 metri di quota, dove l’inverno può ancora farsi sentire anche alle porte dell’estate. È vero che la nevicata ha temporaneamente riportato condizioni tipicamente invernali, ma il rapido aumento delle temperature delle prossime ore favorirà una veloce fusione della neve, riportando condizioni praticamente asciutte. Il dato colpisce soprattutto perché il passo era già stato riaperto alla circolazione per la stagione estiva lo scorso 21 aprile. Un chiaro esempio di quanto rapidamente possa cambiare lo scenario meteo in alta quota, tra irruzioni fredde tardive e improvvisi rialzi termici.

Non è la prima volta che la neve fa la sua comparsa a stagione ormai avanzata: la climatologia alpina mostra come episodi di neve tardiva sopra i 2000 metri si ripresentino sporadicamente, soprattutto durante irruzioni fredde improvvise, con casi eclatanti documentati anche a giugno in vari settori alpini.