Maltempo Piemonte, disastro tra Torinese e Alessandrino: downburst con raffiche di oltre 100km/h e grandine grossa | FOTO e VIDEO

I temporali hanno raggiunto un’intensità devastante nel corso del pomeriggio in Piemonte, arrivando a produrre grandine di grandi dimensioni nell’Alessandrino e raffiche di vento di oltre 100km/h sulle colline del Po. In questo momento, i temporali più intensi e diffusi sono in atto nella zona tra le province di Alessandria, Vercelli e Novara, mentre altri nuclei intensi sono attivi sull’Astigiano. Grandine di grosse dimensioni è caduta a Murisengo, nell’Alessandrino, dove i chicchi hanno raggiunto fino a 5cm di diametro.

Nel Torinese, i protagonisti sono stati i nubifragi e le violente raffiche di vento. Particolarmente colpite le località di Borgo Revel, dove un downburst (raffiche di vento lineari in uscita da un temporale) ha fatto registrare valori di oltre 100km/h, causando ingenti danni in zona. Si segnalano piante abbattute, tetti scoperchiati, tegole divelte e vetri rotti a causa della violenza delle raffiche. Situazione simile a Montanaro, dove le raffiche hanno sfiorato i 100km/h, e il nubifragio ha causato allagamenti. Nel Canavese segnalata grandine fino a 2-3cm di diametro poco a sud di Rivarolo

Il maltempo sta avendo un impatto anche sui trasporti. Sulla Linea Torino – Germagnano, dalle ore 16:00, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Germagnano e Nole a causa dei danni sulla linea provocati dalle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona, rende noto Rfi, precisando che i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Maltempo Piemonte, violente downburst su Borgo Revel

Maltempo Piemonte, nubifragio con raffiche di quasi 100km/h su Montanaro (TO)

Maltempo Piemonte, violento temporale con grandine a Robella d'Asti

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