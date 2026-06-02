Maltempo Piemonte: scuola chiusa a Crescentino e disagi nel Vercellese tra vento forte e nubifragi | VIDEO

Il Piemonte è stato investito da una violenta ondata di maltempo già a partire dalle prime ore di questa mattina. La regione sta affrontando vento forte e nubifragi, con disagi diffusi soprattutto nella zona del Vercellese, dove le criticità sono maggiori e le autorità locali hanno già predisposto interventi di emergenza. A Crescentino, il temporale più intenso ha provocato il danneggiamento del tetto di una scuola elementare, costringendo il sindaco Vittorio Ferrero a ordinare la chiusura dell’istituto per la giornata di domani.

La misura riguarda esclusivamente questa scuola, presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, in seguito all’improvviso aggravarsi delle condizioni atmosferiche.

Trino sotto la grandine: interventi della Protezione Civile

Anche a Trino si registrano grandinate e disagi, con strade e vie colpite dall’acqua e dal ghiaccio caduto. Il sindaco Daniele Pane sta effettuando un sopralluogo in tutto il centro abitato per verificare le situazioni più critiche e monitorare l’evoluzione degli eventi. “La Protezione Civile è in fase di intervento nelle vie e nelle strade dove il sistema fognario sta incontrando difficoltà nello smaltimento delle acque meteoriche. Ricordo inoltre che i vigili del fuoco sono già impegnati su molteplici interventi nel territorio. Raccomando la massima prudenza negli spostamenti – sottolinea il sindaco – di evitare aree allagate e di limitare gli spostamenti non necessari fino al termine dell’emergenza”, ha dichiarato Pane, sottolineando l’urgenza della situazione.

Emergenza in corso e misure di sicurezza

Le autorità hanno attivato tutte le risorse disponibili per fronteggiare il maltempo che continua a colpire il Piemonte. I vigili del fuoco sono impegnati su numerosi interventi, mentre la Protezione Civile monitora costantemente la rete fognaria, particolarmente sotto stress a causa delle forti precipitazioni. Le zone più colpite rimangono il Vercellese, con Crescentino e Trino come epicentri dei danni e dei disagi.

L’allerta rimane alta, con la raccomandazione a residenti e automobilisti di limitare gli spostamenti non indispensabili e di evitare le aree già interessate da allagamenti. Le condizioni meteorologiche restano instabili e il personale di emergenza è in costante attività per garantire sicurezza e interventi tempestivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.