Maltempo Piemonte, violento temporale serale a Torino: grandine, vento e disagi in tutta la regione

Un violento temporale si è abbattuto nella serata di oggi a Torino, portando con sé forti raffiche di vento e, in alcune zone, grandine di grosse dimensioni. La perturbazione, intensa e improvvisa, ha causato disagi in tutta la città e nelle aree limitrofe, evidenziando la forza del maltempo che nelle ultime ore ha investito il Piemonte. Prima dell’arrivo del temporale serale a Torino, diverse zone della provincia avevano già registrato conseguenze significative. A Montanaro, numerose strade sono state allagate, mentre a Verolengo il vento ha causato il distacco di tetti e strutture leggere. Il maltempo non ha risparmiato altre province piemontesi: l’Alessandrino, il Novarese, il Vercellese e il Verbano-Cusio-Ossola hanno subito forti raffiche di vento e una serie di allagamenti, creando difficoltà alla circolazione e danni alle abitazioni.

Danni ingenti nell’Alessandrino: Val Cerrina e paesi del Casalese

Nell’Alessandrino, i comuni della Val Cerrina, nel territorio del Casalese, sono stati colpiti da cavi elettrici sfiammanti, alberi caduti sulle strade e allagamenti di cantine e garage. A Murisengo, Odalengo Grande e Gabiano, la grandine ha raggiunto dimensioni eccezionali, con chicchi fino a 5 centimetri di diametro, provocando danni significativi. A Gabiano, in particolare, sono stati segnalati problemi gravi al Castello e al parco secolare, simboli storici della zona.

Il maltempo ha comportato anche la chiusura temporanea della tangenziale di Novara, che è stata interrotta a tratti nel pomeriggio a causa di allagamenti e detriti sulle carreggiate. Le autorità locali hanno invitato alla prudenza, monitorando le situazioni più critiche e intervenendo con squadre di emergenza per ripristinare la sicurezza delle strade e degli edifici.

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