Maltempo Puglia, forti temporali nel Barese: pioggia, grandine e vento a Conversano, luminarie abbattute | VIDEO

Forti temporali hanno colpito diverse zone della Puglia nel primo pomeriggio, tra cui quella di Bari, dove si sono registrate forti piogge, grandine e forti raffiche di vento. La foto che ci invia Umberto Grilli mostra un’intensa cella temporalesca su Conversano, che ha portato 12mm di pioggia, grandine e forte vento sulla località. Le forti raffiche di vento hanno anche abbattuto le luminarie per la Festa della “Madonna della Fonte”, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Segnaliamo anche 5mm di pioggia a Polignano a Mare e 3mm a Rutigliano. Colpita dai temporali anche la zona di Barletta. In mattinata, forti temporali avevano interessato anche il Gargano.

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