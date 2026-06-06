Maltempo, Romania devastata da temporali estremi: Vrancea e Cluj sott’acqua, allagamenti diffusi e traffico in tilt | FOTO e VIDEO

Le violente celle temporalesche che hanno colpito la Romania nel corso della giornata odierna hanno scaricato quantitativi eccezionali di pioggia in diverse aree del Paese, trasformando strade in torrenti e causando allagamenti diffusi. Tra le zone più colpite spiccano la contea di Vrancea e l’area montana di Tarnița–Mărișel (Cluj), dove si stimano accumuli locali superiori agli 80 l/m², con valori oltre i 35 l/m² anche nella città di Focșani. Il quadro meteo era già ben delineato dalle allerte emesse dall’ANM, che segnalavano condizioni di forte instabilità atmosferica su Moldavia, Transilvania e Muntenia. I fenomeni attesi includevano infatti piogge torrenziali, attività elettrica intensa, forti raffiche di vento e grandinate, con quantitativi previsti fino a 25 l/m² e picchi isolati oltre i 40 l/m². Tuttavia, in alcune aree, l’intensità delle precipitazioni ha superato nettamente le stime, confermando il carattere estremo degli eventi convettivi.

In Vrancea, le piogge a carattere torrenziale, concentrate in intervalli di tempo molto brevi, hanno rapidamente saturato il suolo, provocando allagamenti ed esondazioni. A Focșani e nei comuni limitrofi, l’acqua ha invaso le carreggiate, creando forti disagi alla circolazione e richiedendo numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco.

Le immagini provenienti dal territorio mostrano scenari tipici di flash flood: strade bloccate da colate di fango e detriti, segno evidente della violenza delle precipitazioni sui versanti esposti. In contesti simili, bastano 1/2 ore di pioggia intensa, spesso oltre i 50–70 l/m², per innescare fenomeni di ruscellamento estremo e isolare temporaneamente aree collinari e montane, soprattutto quando il terreno è già saturo.

Situazione analoga anche nel settore montano di Cluj, tra Tarnița e Mărișel, dove la convezione orografica ha amplificato ulteriormente l’intensità dei rovesci. Qui, la combinazione tra ripidi pendii e suolo saturo favorisce la formazione di piene improvvise lungo le vallate più strette, con accumuli che possono sfuggire anche alla rete ufficiale di rilevamento.

Particolarmente impressionanti le immagini dei sottopassi completamente allagati, simbolo del cosiddetto ‘flash flood urbano’: eventi in cui il sistema di drenaggio non riesce a smaltire volumi d’acqua così elevati in tempi brevi. In questi casi, il deflusso si concentra rapidamente nelle zone più depresse, trasformandole in veri e laghi temporanei.

Questi episodi evidenziano ancora una volta la pericolosità dei fenomeni convettivi intensi, capaci di generare in poche decine di minuti effetti paragonabili a quelli di perturbazioni che durano giorni e giorni, con impatti significativi sia in ambiente urbano che montano.