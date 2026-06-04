Maltempo Sicilia, il Cdm proroga lo stato d’emergenza nelle province di Catania e Messina

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina. In particolare, gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 interessano i territori dei Comuni di Acireale, Giarre e Riposto, nella Città metropolitana di Catania, e nei giorni 16 e 17 gennaio 2025 e 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

“Lo stato di emergenza – ricorda il Ministro Musumeci – era stato dichiarato il 4 giugno 2025 con uno stanziamento iniziale di 12 milioni e 600mila euro, poi integrato di ulteriori 6 milioni e 450mila euro per gli interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La proroga consentirà al Commissario delegato la prosecuzione e il completamento delle attività previste dal Piano per un anno ancora, non più prorogabile“. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.