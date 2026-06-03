Maltempo Toscana, allagamenti ad Arezzo: soccorsi automobilisti bloccati in sottopassi

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito duramente l’area di Arezzo, dove i Vigili del Fuoco sono stati sommersi da oltre 40 richieste di intervento arrivate in pochi minuti nella serata di ieri. La maggior parte delle operazioni ha riguardato lo svuotamento di garage e scantinati allagati, ma non sono mancati momenti di maggiore criticità: 4 automobilisti sono rimasti bloccati nei sottopassi invasi dall’acqua in via Lebole, via Edison, via Ferraris e via Baldaccio, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Per gestire l’elevato numero di emergenze, la Sala Operativa del Comando aretino ha richiesto il supporto di squadre provenienti dai distaccamenti di Bibbiena e Sansepolcro, che si sono affiancate al personale della sede centrale, già impegnato anche su un ulteriore intervento per un incidente stradale lungo l’Autostrada A1, in direzione nord, nei pressi del casello di Arezzo.

Nuove criticità si sono registrate sul fronte della viabilità: ANAS ha infatti comunicato la chiusura temporanea della strada statale 12 “Dell’Abetone e del Brennero” in entrambe le direzioni, nel tratto di Bagni di Lucca, a causa di una frana. Sul posto sono intervenute le squadre tecniche e le forze dell’ordine per le operazioni di messa in sicurezza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.