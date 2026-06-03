Maltempo Toscana, esondazioni, frane e allagamenti a Pistoia: il Comune chiederà lo stato di emergenza

Il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio comunale di Pistoia la notte scorsa ha causato frane, smottamenti, esondazioni con danni “enormi” al patrimonio pubblico e privato. Così in una nota il Comune di Pistoia, che “ha immediatamente attivato il sistema comunale di protezione civile e tutte le strutture operative competenti per fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale evento meteorologico”. Il Comune ha anche annunciato che chiederà lo stato di emergenza. In particolare, si segnala che il torrente Ombrone ha superato il livello di guardia ma poi è rientrato mentre è esondato il torrente Brana e corsi d’acqua minori, con allagamenti e disagi in più aree. Allagamenti di abitazioni si sono registrati in via Modenese a causa della fuoriuscita di una gora, mentre fango e infiltrazioni hanno interessato via dei Campisanti, via Sant’Agostino, Badia e Canapale. Frane e cedimenti stradali sono segnalati nelle aree collinari.

Ulteriori interventi si sono resi necessari per la rimozione di detriti e materiale legnoso sulla carreggiata nell’area del Parco della Rimembranza a San Felice e in via del Pian Martelli, dove l’esondazione di un corso d’acqua ha causato temporanei disagi alla viabilità.

Verso la richiesta dello stato di emergenza

Il Comune ha attivato il sistema di protezione civile e le strutture operative e questa mattina il sindaco, Giovanni Capecchi, ha effettuato un sopralluogo nelle aree più critiche e, alla luce dei danni riscontrati – si spiega -, l’Amministrazione ha annunciato l’avvio delle procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza. L’Amministrazione comunale fa sapere che nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di pulizia, rimozione dei detriti e ripristino delle aree pubbliche interessate dagli eventi meteorologici e che contestualmente sarà avviata la ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, necessaria per definire il quadro complessivo delle criticità e programmare gli interventi successivi.

Interventi sulle strade provinciali

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulle strade provinciali della provincia di Pistoia, colpite da frane e smottamenti a causa delle intense precipitazioni della notte scorsa. Lo rende noto la Provincia di Pistoia, spiegando che sulla SP34 Val di Forfora, nel comune di Pescia (Pistoia), prima della località Cartiere, è già operativa la ditta incaricata della gestione del fronte franoso. Sempre sulla SP34, in corrispondenza del Pontone di Lanciole, in un tratto già chiuso al traffico, sono in programma i lavori di sgombero dei detriti dalla carreggiata.

Una volta ultimato il cantiere, la stessa ditta si sposterà sulla SP18 Lizzanese (via Sala) per avviare le operazioni di ripristino della sede stradale. Nel frattempo, squadre sono al lavoro anche sulla SP24 Pistoia-Riola, in località Monachino, dove si sta procedendo alla rimozione del materiale caduto. Le attività – spiega la Provincia – proseguiranno nelle prossime ore per garantire il prima possibile la transitabilità in sicurezza. Le autorità raccomandano la massima attenzione e il rispetto delle segnaletiche di cantiere.

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