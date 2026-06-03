Maltempo Toscana, paura nella notte in Val di Bisenzio: nubifragi record e torrente oltre i livelli di guardia | DATI

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel corso della notte sull’alta Val di Bisenzio, in provincia di Prato, determinando una severa situazione di emergenza a causa di un improvviso nubifragio. La perturbazione ha scaricato sul territorio volumi di pioggia impressionanti, caratterizzati da accumuli orari che hanno addirittura superato i picchi registrati durante le storiche alluvioni del novembre 2023. I dati validati dai dispositivi posizionati nelle diverse località confermano la straordinaria intensità del fenomeno, concentrato in pochissimo tempo, il quale ha messo a durissima prova la tenuta della rete idrografica locale. La rapidissima caduta d’acqua ha immediatamente ingrossato i corsi d’acqua della zona, provocando l’innalzamento verticale dei livelli idrometrici e costringendo i tecnici della protezione civile a un monitoraggio continuo e in tempo reale. I residenti hanno vissuto ore di forte apprensione, mentre le stazioni regionali segnalavano dati eccezionali prima che la perturbazione per fortuna perdesse intensità.

I dati dei pluviometri e la piena del torrente

L’Unione Comuni Val di Bisenzio ha spiegato che il pluviometro della Regione Toscana a Cantagallo ha registrato ben 90,1 mm di pioggia in 1 sola ora, precisamente alle ore 03:55. Parallelamente, il dispositivo di Luicciana, gestito da Valbisenzio Meteo, ha rilevato 74 mm, mentre il pluviometro regionale di Vernio ha superato i 6 mm complessivi. L’ente ha confermato la gravità dello scenario spiegando che “in poche ore, le stazioni di Cantagallo, Vernio e Luicciana hanno tutte oltrepassato la soglia dei 100 millimetri di precipitazione cumulata“.

Questi ingenti quantitativi d’acqua si sono riversati con estrema rapidità nel torrente Bisenzio. Presso l’idrometro di Gamberame, situato nel territorio comunale di Vaiano, il corso d’acqua ha mostrato una variazione repentina: nel giro di appena 20 minuti è passato da poco più di 30 cm a 2,73 metri, arrivando a soli 7 cm dal secondo livello di guardia. Questa improvvisa evoluzione ha destato, come evidenziato dagli operatori, “forte preoccupazione: il livello è infatti salito progressivamente da 0,31 a 1,82, quindi a 2,50 e infine a 2,73 metri. Fortunatamente, poco dopo la tendenza si è invertita e la situazione è gradualmente rientrata nella normalità“.

Monitoraggio dei danni

Le autorità competenti hanno avviato immediatamente i sopralluoghi e le verifiche su tutto il comprensorio per valutare l’impatto dell’evento e monitorare le criticità sul suolo. Al momento attuale “si segnalano alcuni smottamenti nei comuni di Vernio e Cantagallo“, ma i tecnici continuano a perlustrare le aree colpite per garantire la sicurezza della viabilità.

L’episodio meteorologico ha riaperto il dibattito sulla fragilità del territorio e sui fenomeni atmosferici acuti. Il responsabile della protezione civile della Val di Bisenzio, Rodolfo Ricò, ha analizzato l’accaduto collegandolo direttamente alle recenti attività di informazione locale: “Solo una settimana fa, a Villa San Gaudenzio, a Vaiano, si è svolto un convegno che ha affrontato il tema dei cambiamenti climatici. Quanto accaduto questa notte rappresenta un’ulteriore conferma della crescente frequenza e intensità dei fenomeni meteorologici estremi. Fortunatamente, in questa circostanza, le conseguenze sono state contenute grazie alla breve durata delle precipitazioni più intense“.

I dati del Lamma

Il consorzio Lamma ha riportato che nelle ultime 12 ore forti temporali hanno interessato parte della Toscana recando cumulati localmente molto abbondanti: registrati ad Acquerino 139 mm, Cantagallo 126 mm e Vernio 101 mm. Da segnalare inoltre i 92 mm a Bagni di Lucca, 76 mm a Borgo Mozzano e 69 mm a Montalcino. Nella giornata di ieri, martedì, in fase prefrontale, un forte temporale ha interessato la zona di Arezzo cumulando dai 50 ai 70 mm.

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