Maltempo Umbria, nubifragio a Terni: salvata donna bloccata in auto

Mattinata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco del comando centrale di Terni, chiamati a fronteggiare le conseguenze di un violento nubifragio che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa, soprattutto per allagamenti e disagi alla viabilità. Tra gli episodi più significativi, il soccorso a una giovane automobilista rimasta bloccata con la propria vettura sotto il sottopassaggio ferroviario di via della Pernice, dove l’accumulo d’acqua ha causato il fermo del mezzo. La ragazza è stata raggiunta e messa in salvo dai vigili del fuoco. Proseguono intanto gli interventi sul territorio per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.

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